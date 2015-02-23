FT: ЕК проверит законность атомного контракта Венгрии и России

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Европейская комиссия (ЕК) начала проверку атомного контракта между Венгрией и Россией, пишет The Financial Times со ссылкой на источники.

Заключенный двумя сторонами контракт касается строительства двух энергоблоков венгерской АЭС "Пакш".

По данным издания, в настоящее время ЕК занимается изучением законности предоставления субсидий госкорпорации "Росатом", которая заключила контракт о строительстве, кроме того, комиссия ставит под вопрос легальность контрактов.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз озабочен в связи с решением Венгрии заключить с Россией контракты в энергетической отрасти. Как отмечалось, ЕС может заблокировать энергетические контракты Венгрии и России, информирует Report со ссылкой на Газета.Ru.