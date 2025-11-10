Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    FT: Более четверти британских компаний ожидают сокращения работников из-за ИИ

    Другие страны
    • 10 ноября, 2025
    • 07:18
    Влияние искусственного интеллекта приведет к увольнению специалистов в каждой четвертой крупной компании Великобритании.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на опрос, проведенный британскими работодателями.

    Согласно его результатам, более четверти крупных предприятий ожидают сокращение численности персонала в течение 2026 года из-за влияния ИИ. Должности младшего звена больше всего будут подвергнуты риску.

    По данным Института персонала и развития Великобритании (CIPD), 26% крупных компаний частного сектора и 20% государственных организаций готовятся к увольнениям сотрудников в течение следующих 12 месяцев для оптимизации своей деятельности.

    Исследование CIPD показало, что изменения затронут сферу финансовых услуг, в которой 37% работодателей ждут сокращение рабочих мест из-за ИИ. За ней следует ИТ-индустрия, где 26% готовятся к уменьшению численности работников. 24% приходятся на юридический, бухгалтерский и консалтинговый секторы.

    Великобритания искусственный интеллект
    KİV: Britaniya şirkətlərinin 1/4-dən çoxu süni intellektə görə işçilərin ixtisar ediləcəyini gözləyir

