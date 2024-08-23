ФСИН: При захвате заложников в волгоградской ИК-19 погибло четверо сотрудников колонии

В Федеральной службе исполнения наказаний России уточнили, что в ходе захвата заложников в волгоградской ИК-19 погибли трое сотрудников колонии.

Пострадавший сотрудник волгоградской колонии, где в пятницу произошел захват заложников, скончался в больнице.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило пресс-бюро ФСИН.

"К сожалению, сотрудник, который находился в заложниках и был госпитализирован, скончался", - сказали во ФСИН.

20:04

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России уточнили, что в ходе захвата заложников в волгоградской ИК-19 погибли трое сотрудников колонии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Интерфакс.

"Погибших сотрудников всего трое. Четвертый выжил", - сообщает в пятницу пресс-бюро службы.

В пятницу в Волгоградской колонии №19 четверо осужденных захватили в заложники восемь сотрудников учреждения и четверых осужденных.

Четверым сотрудникам преступники нанесли колото-резаные раны различной степени тяжести, трое из них скончались. Еще четверо, оказавших сопротивление, госпитализированы. Также пострадали четверо осужденных.

Позднее в Росгвардии сообщили, что четверо участников захвата заложников нейтрализованы четырьмя точными выстрелами снайперов.