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ФСИН: При захвате заложников в волгоградской ИК-19 погибло четверо сотрудников колонии

ФСИН: При захвате заложников в волгоградской ИК-19 погибло четверо сотрудников колонии В Федеральной службе исполнения наказаний России уточнили, что в ходе захвата заложников в волгоградской ИК-19 погибли трое сотрудников колонии.
Другие страны
23 августа 2024 г. 20:25
ФСИН: При захвате заложников в волгоградской ИК-19 погибло четверо сотрудников колонии

Пострадавший сотрудник волгоградской колонии, где в пятницу произошел захват заложников, скончался в больнице.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило пресс-бюро ФСИН.

"К сожалению, сотрудник, который находился в заложниках и был госпитализирован, скончался", - сказали во ФСИН.

20:04

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России уточнили, что в ходе захвата заложников в волгоградской ИК-19 погибли трое сотрудников колонии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Интерфакс.

"Погибших сотрудников всего трое. Четвертый выжил", - сообщает в пятницу пресс-бюро службы.

В пятницу в Волгоградской колонии №19 четверо осужденных захватили в заложники восемь сотрудников учреждения и четверых осужденных.

Четверым сотрудникам преступники нанесли колото-резаные раны различной степени тяжести, трое из них скончались. Еще четверо, оказавших сопротивление, госпитализированы. Также пострадали четверо осужденных.

Позднее в Росгвардии сообщили, что четверо участников захвата заложников нейтрализованы четырьмя точными выстрелами снайперов.

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