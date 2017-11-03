ФСБ предотвратила серию запланированных поджогов в городах России

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала членов ячейки движения "Артподготовка", готовивших в Москве поджоги административных зданий в День народного единства, передает Report со ссылкой на ТАСС.

ФСБ в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в Московском регионе пресечена деятельность ячейки движения "Артподготовка", планировавшей совершить 4-5 ноября 2017 года поджоги административных зданий и нападения на сотрудников полиции с целью провокации массовых беспорядков.

В ходе проведенных мероприятий все члены ячейки задержаны, изъяты 15 бутылок с зажигательной смесью.

Во взаимодействии с органами МВД России также пресечена деятельность ячеек "Артподготовки" в городах Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове.