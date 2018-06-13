ФРС США второй раз за год повысила ключевую ставку

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 1,75-2%. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства, сообщает Report со ссылкой на ТАСС. В текущем году это уже второе повышение ставки. В марте планка поднялась на 0,25 процентного пункта - до 1,5 - 1,75 процента годовых.

Рынок был уверен, что ставка будет повышена на 25 б.п., с 1,5-1,75% до 1,75-2% годовых. В частности, фьючерсы на процентную ставку свидетельствовали о том, что вероятность сохранения ставки на прежнем уровне составляла 0%. При этом вероятность ее повышения на 25 б.п. составляла 84%, а вероятность повышения ставки на 50 б.п. составляла 16% годовых.