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ФРС США сохранила ставку на прежнем уровне

ФРС США сохранила ставку на прежнем уровне Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила ставку на уровне 0-0,25 процента годовых, как и ожидалось рынком
Другие страны
29 июля 2020 г. 22:25
ФРС США сохранила ставку на прежнем уровне

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила ставку на уровне 0-0,25 процента годовых, как и ожидалось рынком.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства в среду.

"Продолжающийся кризис общественного здравоохранения будет в значительной степени влиять на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшей перспективе и создает значительные риски для экономических перспектив в среднесрочной перспективе. В свете этих событий комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25 процента годовых", - говорится в сообщении.

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