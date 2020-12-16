ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, на последнем заседании в 2020 году сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%, как и ожидалось рынком.

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, на последнем заседании в 2020 году сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%, как и ожидалось рынком.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

"Комитет по операциям на открытом рынке решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25% и ожидает, что будет уместно поддерживать этот целевой диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам в отношении максимальной занятости и роста инфляции до 2%", - говорится в сообщении регулятора.