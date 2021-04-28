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ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых

ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%, как и ожидалось рынком
Другие страны
28 апреля 2021 г. 22:23
ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25 процента, как и ожидалось рынком.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

"Комитет по операциям на открытом рынке решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25 процента и полагает, что будет целесообразно поддерживать этот диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости, а рост инфляции - целевых 2 процента", - сказано в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке FED yenə uçot dərəcəsini 0-0,25 faiz səviyyəsində saxladı

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