ФРС США повысила базовую процентную ставку

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую ставку на 0,25 процентного пункта, до 2—2,25% годовых.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В июне ФРС США также ожидаемо повысила базовую ставку с 1,5—1,75% до 1,75—2% годовых. В марте ФРС после заседания повысила базовую процентную ставку до 1,5—1,75% годовых.