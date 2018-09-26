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    ФРС США повысила базовую процентную ставку

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую ставку на 0,25 процентного пункта, до 2—2,25% годовых.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба регулятора.

    В июне ФРС США также ожидаемо повысила базовую ставку с 1,5—1,75% до 1,75—2% годовых. В марте ФРС после заседания повысила базовую процентную ставку до 1,5—1,75% годовых.

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