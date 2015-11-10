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    Frontex: Границы ЕС за 10 месяцев пересекли 1,2 млн. мигрантов

    Число прибывших в Европу мигрантов и беженцев почти в четыре раза превышает аналогичные данные за 2014 год

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Рекордное количество нелегальных мигрантов - 1,2 миллиона человек - пересекло границы Европейского союза с января по октябрь 2015 года. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в европейском пограничном агентстве Frontex.

    "В общей сложности с января по октябрь границы ЕС пересекли рекордные 1,2 миллиона нелегальных мигрантов", - говорится в сообщении организации.

    Отмечается, что общее число прибывших в Европу мигрантов и беженцев в настоящий момент почти в четыре раза превышает аналогичные данные за 2014 год.

    Frontex также сообщает, что за последний месяц в Грецию из Турции прибыли более 150 тысяч мигрантов, что в разы больше 8,5 тысяч человек, прибывших в страну за аналогичный период в 2014 году.

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