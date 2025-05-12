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ФРГ выделит еще €30 млн в качестве гумпомощи населению Палестины

ФРГ выделит еще €30 млн в качестве гумпомощи населению Палестины Германия выделяет еще €30 млн в качестве гуманитарной помощи гражданскому населению на палестинских территориях.
Другие страны
12 мая 2025 г. 01:26
ФРГ выделит еще €30 млн в качестве гумпомощи населению Палестины

Германия выделяет еще €30 млн в качестве гуманитарной помощи гражданскому населению на палестинских территориях.

Как передает Report со ссылкой на агентство DPA, об этом сообщил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль после встречи с премьер-министром Палестины Мухаммедом Мустафой в Рамалле.

Денежные средства будут использованы, среди прочего, на продовольственную помощь, водоснабжение, здравоохранение и строительство временного жилья. Таким образом, Германия станет одним из крупнейших доноров на палестинских территориях - с октября 2023 года общая сумма оказанной гуманитарной помощи составит €333 млн.

Основное внимание по-прежнему уделяется продовольственной помощи, первичной медицинской помощи и психосоциальной поддержке.

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