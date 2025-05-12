ФРГ выделит еще €30 млн в качестве гумпомощи населению Палестины

Германия выделяет еще €30 млн в качестве гуманитарной помощи гражданскому населению на палестинских территориях.
Как передает Report со ссылкой на агентство
Денежные средства будут использованы, среди прочего, на продовольственную помощь, водоснабжение, здравоохранение и строительство временного жилья. Таким образом, Германия станет одним из крупнейших доноров на палестинских территориях - с октября 2023 года общая сумма оказанной гуманитарной помощи составит €333 млн.
Основное внимание по-прежнему уделяется продовольственной помощи, первичной медицинской помощи и психосоциальной поддержке.