ФРГ выделит еще €30 млн в качестве гумпомощи населению Палестины

Германия выделяет еще €30 млн в качестве гуманитарной помощи гражданскому населению на палестинских территориях.

Германия выделяет еще €30 млн в качестве гуманитарной помощи гражданскому населению на палестинских территориях.

Как передает Report со ссылкой на агентство DPA , об этом сообщил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль после встречи с премьер-министром Палестины Мухаммедом Мустафой в Рамалле.

Денежные средства будут использованы, среди прочего, на продовольственную помощь, водоснабжение, здравоохранение и строительство временного жилья. Таким образом, Германия станет одним из крупнейших доноров на палестинских территориях - с октября 2023 года общая сумма оказанной гуманитарной помощи составит €333 млн.

Основное внимание по-прежнему уделяется продовольственной помощи, первичной медицинской помощи и психосоциальной поддержке.