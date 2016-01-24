ФРГ увеличит экономическую помощь Турции с €36 до €50 млн

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Германия на €14 млн увеличит в этом году экономическую помощь Турции, это связано с миграционным кризисом. Об этом заявил в воскресенье в интервью Bild am Sonntag министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы расширим наше сотрудничество с Турцией и в этом году увеличим помощь с €36 до €50 млн", - отметил министр. "Мы осуществляем этот вклад для того, чтобы дать людям перспективы", - сказал он.

По его словам, деньги пойдут на строительство образовательных учреждений и на модернизацию инфраструктуры.

В ФРГ неоднократно называли Турцию ключевым государством в борьбе с миграционным кризисом. Такая роль ей отводится потому, что прежде всего через ее территорию в Европу попадают беженцы.

То есть, если бы правительство в Анкаре не позволяло иностранцам нелегально пересекать свои границы в направлении ЕС, это стало бы подспорьем для Старого Света в борьбе с кризисом. Брюссель намерен выделить Турции €3 млрд на размещение беженцев при условии, что Анкара предпримет столь желаемые в Европе действия.