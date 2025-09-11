ФРГ расширит патрулирование воздушного пространства над Польшей
Другие страны
- 11 сентября, 2025
- 19:48
Правительство Германии намерено расширить патрулирование воздушного пространства над Польшей после инцидента с БПЛА.
Как передает Report, об этом журналистам сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.
"В дополнение к уже существующим обязательствам в странах Балтии и Польше, правительство Германии усилит и расширит патрулирование воздушного пространства над Польшей", - заявил Корнелиус, комментируя инцидент с БПЛА.
При этом он подчеркнул, что немецкое правительство также усилит поддержку Украины. В рамках Евросоюза, как утверждал представитель кабмина ФРГ, власти Германии будут выступать за скорейшее принятие 19-го пакета санкций против России.
