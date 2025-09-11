İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    Almaniya Polşa üzərində hava patrullarını genişləndirəcək

    • 11 sentyabr, 2025
    • 11 sentyabr, 2025
    • 19:55
    Almaniya Polşa üzərində hava patrullarını genişləndirəcək

    Almaniya hökuməti Rusiya PUA-ları ilə bağlı insidentdən sonra Polşa üzərində hava patrullarını genişləndirmək niyyətindədir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə jurnalistlərə Almaniya Nazirlər Kabinetinin rəsmi nümayəndəsi Ştefan Kornelius bildirib.

    "Baltikyanı ölkələr və Polşada mövcud öhdəliklərə əlavə olaraq, Almaniya hökuməti Polşa üzərində hava patrullarını gücləndirəcək və genişləndirəcək", - Kornelius PUA insidentini şərh edərkən deyib.

    O, həmçinin vurğulayıb ki, Almaniya hökuməti həmçinin Ukraynaya dəstəyi artıracaq. Almaniya Nazirlər Kabinetinin nümayəndəsi bildirib ki, Almaniya hökuməti Avropa İttifaqı daxilində Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiyalar paketinin mümkün qədər tez qəbul edilməsini istəyəcək.

    Almaniya Rusiya Polşa
    ФРГ расширит патрулирование воздушного пространства над Польшей
    Germany to expand air patrols over Poland after UAV incident

