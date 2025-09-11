Almaniya Polşa üzərində hava patrullarını genişləndirəcək
Digər ölkələr
- 11 sentyabr, 2025
- 19:55
Almaniya hökuməti Rusiya PUA-ları ilə bağlı insidentdən sonra Polşa üzərində hava patrullarını genişləndirmək niyyətindədir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə jurnalistlərə Almaniya Nazirlər Kabinetinin rəsmi nümayəndəsi Ştefan Kornelius bildirib.
"Baltikyanı ölkələr və Polşada mövcud öhdəliklərə əlavə olaraq, Almaniya hökuməti Polşa üzərində hava patrullarını gücləndirəcək və genişləndirəcək", - Kornelius PUA insidentini şərh edərkən deyib.
O, həmçinin vurğulayıb ki, Almaniya hökuməti həmçinin Ukraynaya dəstəyi artıracaq. Almaniya Nazirlər Kabinetinin nümayəndəsi bildirib ki, Almaniya hökuməti Avropa İttifaqı daxilində Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiyalar paketinin mümkün qədər tez qəbul edilməsini istəyəcək.
Son xəbərlər
21:12
Foto
Fransada Beynəlxalq Qastronomiya Günlərində Azərbaycan pavilyonu maraqla qarşılanıbMədəniyyət siyasəti
21:10
Qazaxıstanda yol qəzasında 10 zəvvar ölübRegion
21:08
"Mançester Siti" Donnarummanı transfer etdiyini açıqlayıbFutbol
21:06
Buzovnada taxta tullantılarının olduğu ərazidə yanğın olubHadisə
21:05
Ağstafa və Ramanada qanunsuz saxlanılan heyvanlar IDEA-nın təşəbbüsü ilə xilas edilibEkologiya
21:02
Foto
"Şah ölüm" filminin təqdimatı keçirilibİncəsənət
20:59
FTB Kirkin qətlində əli olanlar haqqında məlumat müqabilində 100 min dollar təklif edir - YENİLƏNİB-2Digər
20:48
Azərbaycan SOCEA-ya sədrlik edəcəkİnfrastruktur
20:46