ФРГ приостановила поставки вооружения в Саудовскую Аравию

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Германия отклонила все заявки немецких оборонных предприятий на поставки вооружения в Саудовскую Аравию.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания в среду, в котором участвовали канцлер ФРГ Ангела Меркель и восемь представителей кабинета министров, сообщила немецкая газета "Бильд ам зонтаг".

Отмечается, что причиной такого решения послужила нестабильная обстановка на Ближнем Востоке.

В Берлине опасаются, что немецкое вооружение в конце концов может попасть в руки террористов в регионе. Правительство ФРГ эту информацию не комментирует.

Издание также указывает, что в 2013 году федеративная республика одобрила поставки вооружения в Саудовскую Аравию на сумму в 360 млн. евро. Ранее также появлялась информация, что Эр-Рияд готов купить у Берлина пять подводных лодок за 2,5 млрд. евро.

Report со ссылкой на ТАСС отмечает, что Германия занимает третье место в мире по объему поставок вооружений после США и России. Кабинет Меркель не раз подвергался серьезной критике за поставки в регионы, где систематически нарушаются права человека. Согласно последним опросам, не поддерживают продажу вооружений в Саудовскую Аравию 78% граждан страны, пишет "Бильд ам зонтаг".