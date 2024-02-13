ФРГ приостанавливает поставки Индии двигателей для танков

Власти Германии сообщили индийским партнерам, что смогут поставить Нью-Дели двигатели для танков Arjun не ранее чем через четыре года.
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"Немецкие производители двигателей сообщили, что им потребуется около 48 месяцев, чтобы возобновить производство двигателей, используемых на танках Arjun Mark 1A", - приводил агентство слова источника.
По имеющимся данным, пользуясь этой задержкой, в Индии сейчас пытаются создать свой двигатель, который подошел бы для этого танка. Ранее на этих машинах использовался немецкий дизельный двигатель MTU.