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ФРГ приостанавливает поставки Индии двигателей для танков

ФРГ приостанавливает поставки Индии двигателей для танков Власти Германии сообщили индийским партнерам, что смогут поставить Нью-Дели двигатели для танков Arjun не ранее чем через четыре года.
Другие страны
13 февраля 2024 г. 23:17
ФРГ приостанавливает поставки Индии двигателей для танков

Власти Германии сообщили индийским партнерам, что смогут поставить Нью-Дели двигатели для танков Arjun не ранее чем через четыре года.

Как передает Report, об этом сообщает агентство ANI ссылкой на источник в оборонных структурах.

"Немецкие производители двигателей сообщили, что им потребуется около 48 месяцев, чтобы возобновить производство двигателей, используемых на танках Arjun Mark 1A", - приводил агентство слова источника.

По имеющимся данным, пользуясь этой задержкой, в Индии сейчас пытаются создать свой двигатель, который подошел бы для этого танка. Ранее на этих машинах использовался немецкий дизельный двигатель MTU.

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