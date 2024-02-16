ФРГ поддержит энергетический сектор Украины

Германия заявила, что продолжит оказывать поддержку энергетическому сектору Украины. Особое внимание будет уделяться переходу к зеленой энергетике.

Германия заявила, что продолжит оказывать поддержку энергетическому сектору Украины. Особое внимание будет уделяться переходу к зеленой энергетике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в соглашении о гарантиях безопасности, заключенном между Берлином и Киевом.

"Безопасность энергоснабжения остается решающим фактором устойчивости Украины. Опираясь на поддержку энергетической инфраструктуры Украины со стороны G7+, Германия продолжит оказывать долгосрочную поддержку всему энергетическому сектору этой страны", - отмечается в тексте.

В то же время указывается, что ФРГ поддержит Украину в повышении устойчивости ее критически важной инфраструктуры, в частности в области энергетики, водоснабжения и теплоснабжения.