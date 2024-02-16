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ФРГ поддержит энергетический сектор Украины

ФРГ поддержит энергетический сектор Украины Германия заявила, что продолжит оказывать поддержку энергетическому сектору Украины. Особое внимание будет уделяться переходу к зеленой энергетике.
Другие страны
16 февраля 2024 г. 18:47
ФРГ поддержит энергетический сектор Украины

Германия заявила, что продолжит оказывать поддержку энергетическому сектору Украины. Особое внимание будет уделяться переходу к зеленой энергетике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в соглашении о гарантиях безопасности, заключенном между Берлином и Киевом.

"Безопасность энергоснабжения остается решающим фактором устойчивости Украины. Опираясь на поддержку энергетической инфраструктуры Украины со стороны G7+, Германия продолжит оказывать долгосрочную поддержку всему энергетическому сектору этой страны", - отмечается в тексте.

В то же время указывается, что ФРГ поддержит Украину в повышении устойчивости ее критически важной инфраструктуры, в частности в области энергетики, водоснабжения и теплоснабжения.

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Версия на английском языке Germany to support Ukraine's energy sector

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