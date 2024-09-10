ФРГ, Франция и Британия намерены ввести санкции против Iran Air

Власти ФРГ, Франции и Великобритании намерены немедленно принять новые меры, в частности, остановить действие соглашений о воздушном сообщении с Ираном и работать над введением санкций против авиакомпании Iran Air.

Власти ФРГ, Франции и Великобритании намерены немедленно принять новые меры, в частности, остановить действие соглашений о воздушном сообщении с Ираном и работать над введением санкций против авиакомпании Iran Air.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении глав МИД трех стран, опубликованном внешнеполитическим ведомством ФРГ.

"Мы, правительства Германии, Франции и Соединенного Королевства, решительно осуждаем экспорт Ираном и закупки Россией иранских баллистических ракет", - утверждается в заявлении.

По их оценке, это якобы "является эскалацией как со стороны Ирана, так и России и представляет собой угрозу европейской безопасности".

"Мы немедленно примем меры для прекращения действия двусторонних соглашений о воздушном сообщении с Ираном. Кроме того, мы продолжим выявлять ключевые организации и отдельных лиц, которые участвуют в иранской программе по разработке баллистических ракет и передаче баллистических ракет и другого оружия России. Далее мы будем работать над тем, чтобы ввести санкции против Iran Air", - говорится в заявлении.

В заявлении утверждается, что три страны согласовывают свою реакцию с европейскими и международными партнерами и требуют от Ирана незамедлительно прекратить военную поддержку России, а также разработку баллистических ракет.