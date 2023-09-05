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ФРГ доставила в Украину новую партию снарядов для Gepard

ФРГ доставила в Украину новую партию снарядов для Gepard Новая партия снарядов калибра 35 мм, предназначенных для зенитных самоходных установок Gepard, прибыла из ФРГ в Украину.
Другие страны
5 сентября 2023 г. 14:05
ФРГ доставила в Украину новую партию снарядов для Gepard

Новая партия снарядов калибра 35 мм, предназначенных для зенитных самоходных установок Gepard, прибыла из ФРГ в Украину.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство обороны федеративной республики.

Как заявил глава ведомства Борис Писториус, Украине необходимы средства ПВО и боеприпасы. "Возобновляя производство снарядов для Gepard, мы уделяем внимание обоим аспектам", - приводятся его слова в сообщении.

Минобороны не уточняет объема партии.

"К концу года будет произведено и доставлено [Киеву] 40 тыс. снарядов". - сообщил со своей стороны концерн Rheinmetall, не приведя более точных сведений.

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Версия на английском языке Germany delivers new batch of shells for Gepard to Ukraine

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