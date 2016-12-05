Фрегат ВМС Индии опрокинулся в доке в Мумбаи, два человека погибли

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Два индийских военных моряка погибли, 14 военнослужащих пострадали в результате опрокидывания набок фрегата ВМС Индии Betwa в сухом доке в порту Мумбаи.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания NDTV.

Корабль находился на ремонте. Инцидент произошел в тот момент, когда док заполняли водой. 126-метровое судно завалилось набок, в результате чего была серьезно повреждена антенная мачта.

Betwa оснащен, в частности, противокорабельными ракетами, зенитным ракетным комплексом и торпедами. Он может транспортировать два вертолета.