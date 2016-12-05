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    Фрегат ВМС Индии опрокинулся в доке в Мумбаи, два человека погибли

    Корабль находился на ремонте

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Два индийских военных моряка погибли, 14 военнослужащих пострадали в результате опрокидывания набок фрегата ВМС Индии Betwa в сухом доке в порту Мумбаи. 

    Как передает Report, об этом сообщила телекомпания NDTV.

    Корабль находился на ремонте. Инцидент произошел в тот момент, когда док заполняли водой. 126-метровое судно завалилось набок, в результате чего была серьезно повреждена антенная мачта.

    Betwa оснащен, в частности, противокорабельными ракетами, зенитным ракетным комплексом и торпедами. Он может транспортировать два вертолета.

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