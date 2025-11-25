Французы за месяц сняли со сберегательных счетов Livret A рекордные €3,81 млрд

Французские вкладчики в октябре сняли рекордные €3,81 млрд со своих сберегательных счетов в Livret A на фоне растущей инфляции.

Как передает Report, об этом сообщает France24.

В октябре снятия превысили депозиты почти на €3 млрд, так как исторически низкие процентные ставки не мотивировали людей к сбережениям.

Отмечается, что популярная во Франции схема налоговых свободных сберегательных счетов, регулируемая государством, Livret A, может повысить процентные ставки в феврале следующего года.

Ситуация со снятием средств стала крупнейшим оттоком денег за последние 16 лет.