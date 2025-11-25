İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Fransızlar bir ayda "Livret A" hesablarından rekord məbləğdə vəsait çıxarıblar

    • 25 noyabr, 2025
    • 02:03
    Fransızlar bir ayda Livret A hesablarından rekord məbləğdə vəsait çıxarıblar

    Fransız əmanətçiləri artan inflyasiyanın fonunda oktyabr ayında "Livret A" əmanət hesablarından rekord məbləğdə 3,81 milyard avro çıxarıblar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "France24" məlumat yayıb.

    Qeyd edilib ki, Fransada məşhur dövlət tərəfindən tənzimlənən vergisiz əmanət hesabı sxemi olan "Livret A" gələn ilin fevral ayında faiz dərəcələrini artıra bilər.

    Çıxarılmalar son 16 ildə ən böyük vəsait axınını əks etdirir.

    Fransa əmanətlər depozit
