Fransızlar bir ayda "Livret A" hesablarından rekord məbləğdə vəsait çıxarıblar
Digər ölkələr
- 25 noyabr, 2025
- 02:03
Fransız əmanətçiləri artan inflyasiyanın fonunda oktyabr ayında "Livret A" əmanət hesablarından rekord məbləğdə 3,81 milyard avro çıxarıblar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "France24" məlumat yayıb.
Qeyd edilib ki, Fransada məşhur dövlət tərəfindən tənzimlənən vergisiz əmanət hesabı sxemi olan "Livret A" gələn ilin fevral ayında faiz dərəcələrini artıra bilər.
Çıxarılmalar son 16 ildə ən böyük vəsait axınını əks etdirir.
Son xəbərlər
02:36
"Mançester Yunayted" öz meydanında azlıqda qalan "Everton"a uduzubFutbol
02:03
Fransızlar bir ayda "Livret A" hesablarından rekord məbləğdə vəsait çıxarıblarDigər ölkələr
01:45
Livitt: Tramp Ukraynadakı müharibəni maliyyələşdirməyi dayandırıb, lakin NATO-ya silah göndərirDigər ölkələr
01:00
Serbiyadan Azərbaycana birbaşa aviareyslərin açılmasının mümkün tarixi bəlli olubTurizm
00:52
Polşa Ukraynadakı vəziyyətdən asılı olmayaraq silahlanmağa davam edəcəkDigər ölkələr
00:24
Ronaldunun bioloji yaşı açıqlanıbFutbol
00:00
Bu gün Kəlbəcər Şəhəri GünüdürQarabağ
23:51
İsveç Rusiyadakı hədəflərə çata bilən qanadlı raketlər əldə etmək niyyətindədirDigər ölkələr
23:40