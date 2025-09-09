ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война Израиль и Сектор Газа
    • 09 сентября, 2025
    • 00:40
    Французы устроили демонстрации возле мэрий из-за скорой отставки премьера

    Жители Франции организовали пикники и гулянья перед зданиями мэрий разных городов страны после того, как премьер-министр Франсуа Байру не смог заручиться поддержкой достаточного количества депутатов во время голосования о доверии правительству в Национальном собрании (нижней палате парламента) и теперь будет вынужден подать прошение об отставке.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Public Senat.

    Отмечается, что еще за несколько дней до голосования, когда СМИ уже писали о вероятной отставке премьера, в социальных сетях начали распространяться призывы к организации собраний перед мэриями. В результате "массовые гуляния" под лозунгами "На дорожку!" и "Пока, Байру!" прошли в Лионе, большое собрание было организовано перед мэрией Бреста.

    "Эти "прощальные вечеринки" полны иронии и протеста. В то время, как премьер-министр пытается отстоять свое право на пребывание в должности перед Национальным собранием, эти собрания также отражают атмосферу всеобщего недоверия", - говорится в репортаже.

    В соцсетях пользователи делятся кадрами со всех концов страны: люди ставят посреди улицы тенты и импровизированные буфеты, где разливают напитки и угощают закусками, запускают фейерверки и дымовые шашки, поют песни. По данным ассоциации Revolution Permanente, в Гренобле отпраздновать грядущую отставку премьера вышли более 500 человек, газета Ouest France сообщает о 300 демонстрантах в Нанте, десятки и сотни людей вышли на площади Гавра, Экс-ан-Прованса, Бордо, Лилля и многих других городов. В Лионе празднование перетекло в массовое шествие по улицам города с участием сотен людей, которые скандировали политические и антиполицейские лозунги, и в конченом счете полиция применила слезоточивый газ.

