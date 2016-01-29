​Французы сорвали обед Рухани и Олланда, отказавшись убрать вино

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Обед французского и иранского президентов Франсуа Олланда и Хасана Рухани в Париже был сорван из-за того, что хозяева отказались изъять вино из меню.

Как передает Report, об этом пишет The Local.

Отмечается, что Рухани собирался отобедать с Олландом в престижном ресторане французской столицы, но их встреча сорвалась после того, как иранцы попросили о халяле (допустимое исламом) – безалкогольном обеде.

Французские чиновники в свою очередь настаивали на традиционных местных блюдах и винах, и заявили, что выполнение требований иранской стороны является нарушением ценностей Республики.

Елисейский дворец предложил вместо этого позавтракать, но это предложение было отклонено как "слишком дешевое".