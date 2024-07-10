Французы недовольны исходом парламентских выборов

Большинство французов считают плохим решение президента Франции Эмманюэля Макрона распустить Национальное собрание (нижнюю палату парламента) и недовольны итогами досрочных парламентских выборов.

Большинство французов не одобряют решение президента Франции Эмманюэля Макрона распустить Национальное собрание (нижнюю палату парламента) и недовольны итогами досрочных парламентских выборов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствует опрос социальной службы Elabe.

Так, 71% из 1 тысячи опрошенных негативно оценивают исход голосования, при этом 32% - крайне негативно. Больше всех недовольны исходом выборов избиратели правой партии "Национальное объединение" (94%), которой аналитики предрекали большинство мест накануне первого тура выборов 30 июня и после него.

По итогам второго тура партия заняла лишь третье место, уступив коалиции левых и президентскому блоку по количеству мандатов. Впрочем, 48% респондентов считают, что партия сможет прийти к власти по итогам следующих выборов.

Кроме того, 52% опрошенных назвали "мошенничеством" и "неестественными политическими альянсами" договоренности между президентским лагерем и "Новым народным фронтом" по поводу снятия занявших третье место в первом туре кандидатов, чтобы усилить соперников "Нацобъединения" во втором туре и не дать правым одержать победу.

При этом 32% респондентов считают, что "Нацобъединение" потеряло голоса из-за расистских заявлений, которые делали сами депутаты партии или транслировали чужие у себя в соцсетях. Еще 25% видят проблему в позиции партии насчет запрета занимать стратегически важные посты лицам с двойным гражданством, столько же указывают на плохую подготовку к выборам некоторых кандидатов. Еще 12% были недовольны их колебаниями по поводу будущего скандальной пенсионной реформы.