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    Французскую пару задержали в Турции по подозрению в связях с ИГИЛ

    Антитеррористическая полиция задержала французских граждан в стамбульском аэропорту Сабиха Гёкчен

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Пару из Франции арестовали в Турции по подозрению в связях с террористической организацией ИГИЛ.

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, антитеррористическая полиция задержала французских граждан в стамбульском аэропорту Сабиха Гёкчен, когда они пытались вылететь во Францию.

    Как сообщил официальный представитель турецких правоохранительных органов, коллеги из Франции выслали предупреждение о том, что французские граждане пытаются попасть в Сирию через Турцию для того, чтобы присоединиться к ИГИЛ.

    После всех необходимых процедур задержанные будут депортированы.

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