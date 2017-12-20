Французскую пару задержали в Турции по подозрению в связях с ИГИЛ

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Пару из Франции арестовали в Турции по подозрению в связях с террористической организацией ИГИЛ.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, антитеррористическая полиция задержала французских граждан в стамбульском аэропорту Сабиха Гёкчен, когда они пытались вылететь во Францию.

Как сообщил официальный представитель турецких правоохранительных органов, коллеги из Франции выслали предупреждение о том, что французские граждане пытаются попасть в Сирию через Турцию для того, чтобы присоединиться к ИГИЛ.

После всех необходимых процедур задержанные будут депортированы.