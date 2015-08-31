​Французского журналиста ранили в ходе беспорядков в Киеве

Баку. 31 Августа. REPORT.AZ/ Журналист французского издания Finance ранен в результате беспорядков у здания Верховной рады Украины в понедельник.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко.

"Камнем ранен в голову французский журналист из издания Finance. Оказав ему первую помощь, мы передали его в скорую. 17-я киевская больница переполнена", - написал он на своей странице в Facebook.

Парламент Украины по предложению президента Петра Порошенко принял в понедельник в первом чтении проект изменений в Конституцию страны в части децентрализации. Рассмотрение проекта изменений проходило при заблокированном президиуме Верховной рады.

После голосования у здания парламента произошли столкновения между националистами и радикалами и правоохранителями. В результате столкновений у здания парламента, по данным главы МВД Украины Арсена Авакова, пострадали около 90 человек. В ходе беспорядков пострадали также журналисты украинского "Пятого канала" и телевизионной службы новостей (ТСН) телеканала 1+1.