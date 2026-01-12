Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Французский депутат от партии Ле Пен госпитализирован с травмой головы

    Французская полиция обнаружила депутата от правой партии "Национальное объединение" (председатель партии Марин Ле Пен - ред.) Антуана Вильдье недалеко от места жительства на востоке страны с травмой головы.

    Как передает Report, об этом сообщает в понедельник издание Parisien со ссылкой на источники в полиции.

    "Антуан Вильдье, депутат "Национального объединения" от первого округа Верхней Соны (департамента на востоке Франции) с 2022 года, был обнаружен с ранением головы на улице города Везуль, недалеко от его места жительства. Согласно полицейским источникам, у 36-летнего Вильдье была кровоточащая рана на уровне макушки", - говорится в материале.

    Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье.

    "На данном этапе нет доказательств, позволяющих установить причину травмы, а также определить, стал ли он жертвой насилия или получил травму самостоятельно. Предстоящий анализ записей с камер видеонаблюдения может пролить свет на этот вопрос", - отметили в полиции.

    В связи с инцидентом правоохранители опросили несколько человек из окружения пострадавшего депутата, включая его жену. Она рассказала, что на прошлой неделе между ней и ее супругом произошла ссора. Она получила травму предплечья, однако не подавала на это жалобу.

    Политик ранее занимался боксом, и является двукратным чемпионом мира по MMA.

