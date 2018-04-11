Французский самолет случайно сбросил бомбу на завод

© РИА Новости

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Самолет ВВС Франции Mirage 2000 случайно сбросил бомбу на завод, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В ходе инцидента, который произошел накануне в департаменте Луаре, один из двух самолетов французских ВВС, пролетающих над населенным пунктом Ножан-сюр-Верниссон, потерял авиабомбу, которая упала прямо на завод компании Faurecia. При этом два человека пострадали.

"Сначала прошли два истребителя, и мы услышали звук удара. Он был довольно громким и даже заглушил шум пролетавших самолетов", - рассказал один из очевидцев.

Представитель французских ВВС полковник Оливье Село сообщил, что упавший на завод боеприпас был учебным и не содержал взрывчатых веществ, его планировалось сбросить на полигоне недалеко от Реймса.