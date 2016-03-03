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    Французский министр предупредил Великобританию о последствиях выхода из ЕС

    Речь идет как о разрыве договоренностей по поводу вопроса с мигрантами, так и создании препятствий в торговле и экономических связях между странами

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Министр экономики Франции Эммануэль Макрон предупредил Лондон о резком изменении британо-французских отношений в случае выхода Великобритании из ЕС.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, французский министр в интервью газете Financial Times отметил, что речь идет как о разрыве договоренностей с Великобританией по поводу вопроса с мигрантами, так и создании препятствий в торговле и экономических связях между странами.

    "В тот день, когда отношения разорвутся, мигрантов больше не будет в Кале", — сказал Макрон в интервью газете. Речь идет о возможном разрыве двустороннего соглашения 2003 года в Туке о регулировании потока мигрантов. По словам Макрона, Франция перенесет свой лагерь для мигрантов, и это станет "красной ковровой дорожкой" для потока мигрантов в Великобританию.

    Министр также отметил, что с выходом Великобритании из ЕС, он ожидает и выхода ряда зарубежных финансовых сервисов из Лондона, у кого есть разрешение на работу в ЕС. 

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