Французский министр предупредил Великобританию о последствиях выхода из ЕС

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Министр экономики Франции Эммануэль Макрон предупредил Лондон о резком изменении британо-французских отношений в случае выхода Великобритании из ЕС.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, французский министр в интервью газете Financial Times отметил, что речь идет как о разрыве договоренностей с Великобританией по поводу вопроса с мигрантами, так и создании препятствий в торговле и экономических связях между странами.

"В тот день, когда отношения разорвутся, мигрантов больше не будет в Кале", — сказал Макрон в интервью газете. Речь идет о возможном разрыве двустороннего соглашения 2003 года в Туке о регулировании потока мигрантов. По словам Макрона, Франция перенесет свой лагерь для мигрантов, и это станет "красной ковровой дорожкой" для потока мигрантов в Великобританию.