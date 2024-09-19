Французский фонд защиты детей намерен присоединиться к иску против Дурова

Французский правозащитный Фонд детства намерен присоединиться к судебному расследованию в отношении сооснователя Telegram Павла Дурова в качестве гражданского истца.

Французский правозащитный Фонд детства намерен присоединиться к судебному расследованию в отношении сооснователя Telegram Павла Дурова в качестве гражданского истца.

Как передает Report, об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на заявление директора этого фонда Жоэль Сикамуа.

Отмечается, что соответствующее решение она приняла с целью добиваться вместе с французскими судебными органами более строгого регулирования цифровых платформ, прежде всего для борьбы с распространением детской порнографии и пресекать педофилию.

"Мы не хотим мириться с тем, что Telegram допускает распространение нелегального контента, касающегося детей, в своей системе обмена сообщениями, и тем, что его основатель Павел Дуров отказывается сотрудничать с системой правосудия", - заявила Сикамуа.

Возглавляемая ею организация была создана в 2012 году после объединения Фонда детства, основанного в 1977 году супругой экс-президента Франции Валери Жискар д'Эстена, и Фонда защиты детей, созданного в 2010 году.