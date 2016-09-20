Французский авианосец "Шарль де Голль" вышел в море для ударов по ИГ

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Французский флагманский авианосец "Шарль де Голль" направился в Средиземное море, чтобы принять участие в военной операции против террористической группировки "Исламское государство".

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на представителя армии.

Корабль в понедельник вечером вышел из портового города Тулон. Авианосец займет позицию в восточной части Средиземноморья. На его борту базируются 24 истребителя Rafale, что втрое увеличит воздушную группировку Франции в регионе. В настоящий момент 12 французских истребителей, наносящих удары по ИГ, дислоцированы на аэродромах в Иордании и ОАЭ.