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Французских министров заподозрили в участии в подпольных вечеринках

Французских министров заподозрили в участии в подпольных вечеринках Глава МВД Франции Жеральд Дарманен поручил префекту полиции Парижа проверить достоверность информации СМИ, которые сообщали об участии ряда французских министров в подпольных вечеринках в ресторанах, которые должны быть закрыты из-за пандемии коронавируса
Другие страны
5 апреля 2021 г. 00:54
Французских министров заподозрили в участии в подпольных вечеринках

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен поручил префекту полиции Парижа проверить достоверность информации СМИ, которые сообщали об участии ряда французских министров в подпольных вечеринках в ресторанах, которые должны быть закрыты из-за пандемии коронавируса.

Как передает Report, об этом он написал в Twitter.

"Я попросил префекта полиции Парижа проверить достоверность сообщенных фактов, чтобы, если они подтвердятся, привлечь к ответственности организаторов и участников этих тайных обедов", - отметил Дарманен.

В репортаже, который вышел на телеканале M6, идет речь о действующем подпольном ресторане, расположенном в дорогом районе Парижа. Там ни официанты, ни клиенты не носят маски. Также телеканал показал кадры с закрытой вечеринки, куда десятки людей пришли без масок и не соблюдают социальную дистанцию. Съемка в репортаже сделана скрытой камерой.

Журналисты связались с одним из организаторов вечеринок, его представили как коллекционера. Мужчина, голос которого был изменен, рассказал о том, что присутствовал на ужинах в ресторанах, в которых принимали участие ряд членов французского правительства.

По распоряжению властей, бары, кафе и рестораны остаются закрытыми во Франции с конца октября из-за эпидемии коронавируса.

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