Французские ВВС второй раз за сутки нанесли удар по боевикам ИГ в Сирии

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Французские ВВС минувшей ночью вновь нанесли удар по позициям боевиков в городе Ракка на севере Сирии, где базируются главари террористической группировки "Исламское государство". Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в Генеральном штабе французской армии.

По данным агентства, были уничтожены командный центр и тренировочный лагерь исламистов. "Французская армия второй раз в течение 24 часов осуществила авиарейд против ИГ в сирийской Ракке", - указывается в сообщении Генерального штаба.