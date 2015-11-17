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    Французские ВВС второй раз за сутки нанесли удар по боевикам ИГ в Сирии

    Уничтожены командный центр и тренировочный лагерь боевиков

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Французские ВВС минувшей ночью вновь нанесли удар по позициям боевиков в городе Ракка на севере Сирии, где базируются главари террористической группировки "Исламское государство". Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в  Генеральном штабе французской армии.

    По данным агентства, были уничтожены командный центр и тренировочный лагерь исламистов. "Французская армия второй раз в течение 24 часов осуществила авиарейд против ИГ в сирийской Ракке", - указывается в сообщении Генерального штаба.

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