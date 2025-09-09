ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война Израиль и Сектор Газа
    Французские власти прогнозируют перебои с авиасообщением

    Генеральная дирекция гражданской авиации (DGAC) Франции прогнозирует перебои воздушного сообщения в ряде аэропортов страны в среду на фоне ожидаемых протестов под лозунгом "Заблокируем всё".

    Как передает Report, об этом ведомство сообщило на своей странице в соцсети X.

    Согласно информации, сбои затронут вылеты и прилёты в аэропорты Марсель-Прованс, Ницца, Бастия, Фигари и Кальви. Задержки и отмены рейсов прогнозируются начиная с 18:00 (20:00 по бакинскому времени) среды.

    Французские СМИ отмечают, что в последнее время в сети распространяются призывы к тотальному бессрочному бойкоту во Франции, старт которого намечен на 10 сентября.

    Fransa hökuməti hava nəqliyyatında fasilələrin olacağını proqnozlaşdırır

