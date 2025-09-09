Французские власти прогнозируют перебои с авиасообщением
09 сентября, 2025
05:46
Генеральная дирекция гражданской авиации (DGAC) Франции прогнозирует перебои воздушного сообщения в ряде аэропортов страны в среду на фоне ожидаемых протестов под лозунгом "Заблокируем всё".
Как передает Report, об этом ведомство сообщило на своей странице в соцсети X.
Согласно информации, сбои затронут вылеты и прилёты в аэропорты Марсель-Прованс, Ницца, Бастия, Фигари и Кальви. Задержки и отмены рейсов прогнозируются начиная с 18:00 (20:00 по бакинскому времени) среды.
Французские СМИ отмечают, что в последнее время в сети распространяются призывы к тотальному бессрочному бойкоту во Франции, старт которого намечен на 10 сентября.
