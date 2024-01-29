Французские таксисты проведут манифестации на дорогах параллельно с фермерами

Массовые демонстрации водителей такси, протестующих против новых правил медицинских перевозок во Франции, пройдут в нескольких крупных городах и на автострадах республики.

Массовые демонстрации водителей такси, протестующих против новых правил медицинских перевозок во Франции, пройдут в нескольких крупных городах и на автострадах республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает радиостанция France Bleu.

Большинство манифестаций запланировано в южной части Франции. Около 800 такси планируют искусственно создать дорожные заторы в Марселе и на некоторых загородных автострадах.

От 500 до 800 машин такси съедутся из разных городов региона в Бордо. В Тулузе водители хотят заблокировать доступ к аэропорту Бланьяк. Массовые демонстрации таксистов также готовятся в Ницце, Канне, Лионе, Туре, Изере, Нанси, Ниме и Монпелье.

Причиной протеста стала статья 30 нового закона о финансировании социального бюджета, согласно которой пациенты, желающие возместить по страховке часть стоимости поездки на такси к врачу, должны будут бронировать машину через частные интернет-платформы, которые сами будут определять подходящий таксопарк и предлагать совершить совместную поездку с другими пациентами.

При этом пассажиру возместят меньшую сумму за поездку, если он откажется ехать в одной машине с другим больным в отсутствие соответствующей справки от лечащего врача и симптомов у другого пассажира, препятствующих их нахождению в одном автомобиле. В настоящее время государственная страховка возмещает 55% стоимости поездки.

Однако в регионах некоторые таксопарки получают большую часть средств как раз от перевозки больных и имеют наработанные базы клиентов. Поэтому они боятся потерять доход из-за особенностей работы цифровых платформ и выступают против "уберизации" (от названия сервиса частных перевозок Uber) своей отрасли.

Параллельно с акциями таксистов в некоторых французских регионах, особенно в столичном Иль-де-Франс, ожидаются серьезные проблемы с движением транспорта из-за массовых протестов фермеров, которые уже больше недели перекрывают дороги, требуя лучшей оплаты труда, повышения пенсий и сокращения импорта иностранной продукции.