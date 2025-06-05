Французские профсоюзы провели марш против пенсионной реформы

Ведущие французские профсоюзные центры провели в Париже марш против пенсионной реформы.

Ведущие французские профсоюзные центры провели в Париже марш против пенсионной реформы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в демонстрации приняли участие работники сфер транспорта, здравоохранения, ведущих промышленных групп.

Отмечается, что манифестанты требуют отмены решения о повышении пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет, а также увеличения зарплат и улучшения условий труда.

"Пенсионная реформа является попыткой решить экономические проблемы в стране за счет трудящихся", - заявили во Всеобщей конфедерации труда.

Аналогичные демонстрации также прошли в 165 городах Франции, говорится в сообщении.

По данным агентства, в связи с проведением марша депутаты Национального собрания (нижней палаты парламента) приняли новую резолюцию о необходимости отмены пенсионной реформы. За резолюцию проголосовали парламентарии от левой оппозиции и правой партии "Национальное объединение".

Пенсионная реформа, вызвавшая протесты профсоюзов, вступила в силу во Франции 1 сентября 2023 года. Она предусматривает повышение минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет к 2030 году.