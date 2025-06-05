О нас

Французские профсоюзы провели марш против пенсионной реформы

Французские профсоюзы провели марш против пенсионной реформы Ведущие французские профсоюзные центры провели в Париже марш против пенсионной реформы.
Другие страны
5 июня 2025 г. 18:19
Французские профсоюзы провели марш против пенсионной реформы

Ведущие французские профсоюзные центры провели в Париже марш против пенсионной реформы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в демонстрации приняли участие работники сфер транспорта, здравоохранения, ведущих промышленных групп.

Отмечается, что манифестанты требуют отмены решения о повышении пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет, а также увеличения зарплат и улучшения условий труда.

"Пенсионная реформа является попыткой решить экономические проблемы в стране за счет трудящихся", - заявили во Всеобщей конфедерации труда.

Аналогичные демонстрации также прошли в 165 городах Франции, говорится в сообщении.

По данным агентства, в связи с проведением марша депутаты Национального собрания (нижней палаты парламента) приняли новую резолюцию о необходимости отмены пенсионной реформы. За резолюцию проголосовали парламентарии от левой оппозиции и правой партии "Национальное объединение".

Пенсионная реформа, вызвавшая протесты профсоюзов, вступила в силу во Франции 1 сентября 2023 года. Она предусматривает повышение минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет к 2030 году.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Минобороны Азербайджана сообщило об очередной дезинформации со стороны Армении
Минобороны Азербайджана сообщило об очередной дезинформации со стороны Армении
30 мая 2025 г. 12:38
Президент Ильхам Алиев принял членов сборной Азербайджана по мини-футболу
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял членов сборной Азербайджана по мини-футболу
2 июня 2025 г. 19:55
Президент Украины: Мы можем импортировать из Норвегии газ на 1 млрд евро
Президент Украины: Мы можем импортировать из Норвегии газ на 1 млрд евро
2 июня 2025 г. 22:04
Шахдениз увеличит добычу газа на 50 млрд кубометров: объявлено финальное инвестрешение по ШДК
"Шахдениз" увеличит добычу газа на 50 млрд кубометров: объявлено финальное инвестрешение по ШДК
3 июня 2025 г. 11:43
Федерации мини-футбола Азербайджана выделено 2 млн манатов
Федерации мини-футбола Азербайджана выделено 2 млн манатов
4 июня 2025 г. 13:39
Орхан Мамедов: Более 10 компаний из КНР готовы создать бизнес на освобожденных территориях Азербайджана
Орхан Мамедов: Более 10 компаний из КНР готовы создать бизнес на освобожденных территориях Азербайджана
5 июня 2025 г. 16:14
НБКО Финансовые технологии Асет обнародовало финансовое положение
НБКО "Финансовые технологии Асет" обнародовало финансовое положение
30 мая 2025 г. 17:55
Женщины-заключенные в Баку встретились со своими детьми
ФотоЖенщины-заключенные в Баку встретились со своими детьми
1 июня 2025 г. 12:02
В Ханкенди прошел Карабахский форум образования и партнерства - ОБНОВЛЕНО-2
ФотоВ Ханкенди прошел Карабахский форум образования и партнерства - ОБНОВЛЕНО-2
2 июня 2025 г. 14:04
ANAMA: В мае от мин очищена территория площадью 7 тыс. га
ANAMA: В мае от мин очищена территория площадью 7 тыс. га
2 июня 2025 г. 14:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi