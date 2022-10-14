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Французские профсоюзы договорились о всеобщей забастовке 18 октября

Французские профсоюзы договорились о всеобщей забастовке 18 октября Крупнейшие французские профсоюзы договорились о проведении 18 октября общенациональной забастовки, протестуя против попыток правительства в принудительном порядке заставить выходить на работу бастующих сотрудников нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и топ
Другие страны
14 октября 2022 г. 04:50
Французские профсоюзы договорились о всеобщей забастовке 18 октября

Крупнейшие французские профсоюзы договорились о проведении 18 октября общенациональной забастовки, протестуя против попыток правительства в принудительном порядке заставить выходить на работу бастующих сотрудников нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и топливохранилищ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в их совместном заявлении.

"В минувший вторник правительство перешло границу, объявив о разрешении для префектур реквизировать работников НПЗ и складов. Эта процедура, уже осужденная Международной организацией труда (МОТ), представляет собой неприемлемое посягательство на конституционное право на забастовку и основные свободы, - говорится в коммюнике. - Вот почему профсоюзные организации и подписавшиеся молодежные организации решили призвать рабочих и молодежь к мобилизации, в том числе путем проведения забастовки во вторник, 18 октября".

Профсоюзы призывают сторонников выходить на акции протеста перед префектурами своих городов, чтобы выступить против политики реквизирования бастующих сотрудников, которая подразумевает принудительное возвращение к работе минимально необходимого количества работников для поддержания функционирования предприятий. Также они продолжают выступать за "повышение заработной платы, пенсий и минимальных субсидий, за улучшение качества жизни и условий в учебных заведениях".

Заявление было опубликовано за подписью профсоюзов "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), "Рабочая сила" (FO), "Унитарная профсоюзная организация" (FSU), а также молодежных организаций "Демократическая и независимая федерация лицеев" (FIDL), "Национальное движение лицеев" (MNL), "Национальный союз студентов Франции" (UNEF), "Голос лицеев" (VL). Его распространили незадолго до начала переговоров между профсоюзами и руководством французской энергетической компании TotalEnergies, на НПЗ которой с 27 сентября начались забастовки работников.

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