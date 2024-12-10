Французские истребители покинули Чад

Французские истребители во вторник покинули Чад после того, как власти страны потребовали вывода французского военного контингента.

Два французских истребителя во вторник покинули Чад после того, как африканская страна потребовала вывода французского воинского контингента.

Как передает Report, об этом сообщило агентство France Presse со ссылкой источник в ВС Франции.

"Группа французских истребителей, базировавшаяся в Чаде на протяжении десятилетий, вылетела во вторник из Нджамены. Два Mirage 2000D в сопровождении самолета-заправщика вылетели утром", - сказал источник.

Это ознаменовало начало вывода французской армии из страны после прекращения действия соглашения об обороне со стороны Чада.