Французские истребители покинули Чад

Два французских истребителя во вторник покинули Чад после того, как африканская страна потребовала вывода французского воинского контингента.
Как передает Report, об этом сообщило агентство France Presse со ссылкой источник в ВС Франции.
"Группа французских истребителей, базировавшаяся в Чаде на протяжении десятилетий, вылетела во вторник из Нджамены. Два Mirage 2000D в сопровождении самолета-заправщика вылетели утром", - сказал источник.
Это ознаменовало начало вывода французской армии из страны после прекращения действия соглашения об обороне со стороны Чада.