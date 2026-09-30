"Места памяти Западного Азербайджана" раскрывает факты об азербайджанцах в селе Гелькенд в Армении

Научно-исследовательский проект "Места памяти Западного Азербайджана" раскрыл важные факты о том, что азербайджанцы на протяжении веко проживали в селе Гелькенд, которое ныне называется Айгут и расположено Гегаркуникской области Армении.

Как сообщает Report, данные, на которые ссылаются исследователи, взяты из различных архивных документов и ​​письменных источников, датируемых XIX-XX веками.

Работа была проведена в рамках подготовки книги "Исчезнувшая цивилизация", в ходе чего на территории Армении, в том числе в отдаленных горных районах, проводилась масштабная полевая работа по выявлению и документированию сохранившихся объектов азербайджанского наследия.

На протяжении нескольких веков село носило название Гелькенд. В некоторых царских источниках название села указывается как Каракоюнлы. В апреле 1991 года в рамках политики арменизации и уничтожения азербайджанского наследия в Армении село было переименовано в Айгут. С 1995 года село входит в состав Гегаркуникской области Республики Армения.

Упоминания о селе встречаются в османских источниках XVI и XVIII веков, где оно относилось к области Даглыг Гарагая. В период правления Сефевидов эта территория входила в Шамшадильскую область, которая позднее оказалась в зависимости от Картли-Кахетинского царства.

В 1801 году Александр I манифестом "К грузинскому народу" окончательно подтвердил аннексию Картли-Кахетинского царства: грузинская монархия была упразднена, а Восточная Грузия включена в состав Российской империи. В период царской России село входило в состав Казахского уезда Елисаветпольской губернии.

Согласно статистическим данным царского периода, приводимым также в армянских источниках, в разное время до 1914 года в селе жили исключительно или преимущественно предки азербайджанцев.

Ниже представлены издания, в которых приводятся данные о проживании азербайджанцев в селе.

Коркотян З. Население Советской Армении за последние сто лет (1831-1931):

В 1831 году в селе проживало 357 человек, все – предки азербайджанцев.

В 1873 году в селе проживало 1 567 человек, все – предки азербайджанцев.

Свод статистических данных о населении Закавказского края, извлеченных из посемейных списков 1886 года:

В 1886 году в селе проживало 2 157 человек, все – предки азербайджанцев.

Коркотян З. Население Советской Армении за последние сто лет (1831-1931):

В 1897 году в селе проживало 1 255 человек, все – предки азербайджанцев.

Памятная книжка Елисаветпольской губернии на 1910 год:

В 1908 году в селе проживало 1 555 человек, все – предки азербайджанцев.

Кавказский календарь на 1912 год:

В 1911 году в селе проживало 1 555 человек, преимущественно предки азербайджанцев.

Кавказский календарь на 1915 год:

В 1914 году в селе проживало 1 866 человек, преимущественно предки азербайджанцев.

29 мая 1918 года правительство Азербайджанской Демократической Республики (АДР) уступило Эривань, ныне Ереван, и некоторые прилегающие к нему территории армянам. Таким образом на земле, где исторически жили предки современных азербайджанцев, была создана Первая Республика Армения. Уже в первые месяцы своего существования она начала предъявлять территориальные претензии к соседним странам: Азербайджану, Грузии и Турции (на тот момент Османской империи).

В 1918 году Армения предъявила притязания на нагорную часть Казахского уезда. Несмотря на то, что часть территории уезда оказалась под армянским контролем, на землях, оставшихся в составе АДР, армянская регулярная армия продолжала уничтожать села с тюркским населением.

Согласно армянским источникам, жители всех азербайджанских сел в местности Гарагая оказывали сопротивление дашнакским формированиям, но в июне 1920 года были изгнаны. Население Гелькенда бежало в Казахский уезд Азербайджана.

В конце 1920 года в Армении была провозглашена советская власть, а в 1921 году коммунистический режим окончательно утвердился в стране. После этого часть территории Казахского уезда, ранее оказавшаяся под контролем армянских сил, была закреплена за Армянской ССР.

С 1930 года село находилось в составе Дилижанского, а с 1937 года – в составе Красносельского района.

По данным армянских источников, до конца 1980-х годов на территории села жили азербайджанцы.

Коркотян З. Население Советской Армении за последние сто лет (1831-1931):

В 1922 году в селе проживало 1 015 человек, все – азербайджанцы.

В 1926 году в селе проживало 1 068 человек, из них 1 055 – азербайджанцы.

В 1931 году в селе проживало 1 283 человека, из них 1 279 – азербайджанцы.

В 1948-1953 годах советские власти осуществляли депортацию азербайджанцев из Армянской в Азербайджанскую ССР29. В результате часть жителей Гелькенда была принудительно переселена в Азербайджанскую ССР30.

Манвелян А.П., Мартиросян Г.М. Населенные пункты и население Армянской ССР за 1831-1959 годы:

В 1959 году в селе проживало 1 123 человека, преимущественно азербайджанцы.

Акопян Т.Х., Мелик-Бахшян Ст.Т., Барсегян О.Х. Словарь топонимов Армении и прилегающих областей:

В 1979 году в селе проживало 2 022 человека.

В 1991 году в селе проживало 78 человек.

В конце 1980-х годов в результате территориальных претензий армян на Карабах и обострения отношений между двумя республиками азербайджанцы были окончательно изгнаны с территории Армянской ССР.

В 2021-2024 годах в рамках подготовки книги "Исчезнувшая цивилизация" на территории Армении, в том числе в отдаленных горных районах, проводилась масштабная полевая работа по выявлению и документированию сохранившихся объектов азербайджанского наследия. В ходе этой работы в селе было обнаружено азербайджанское кладбище XIX-XX веков с несколькими десятками разрушенных надгробий.

Отметим, что "Места памяти Западного Азербайджана" – уникальная научно-исследовательская работа. Впервые в ходе полевых изысканий на территории современной Армении собраны и систематизированы данные о почти 600 селах, где ранее исконно проживали предки современных азербайджанцев. В некоторых из них сохранились фрагменты тюркского культурно-исторического наследия – кладбища, пиры, мечети.