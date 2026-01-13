Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Французские фермеры вновь вышли на улицы Парижа на тракторах

    Французские фермеры вновь провели акцию протеста против торгового соглашения между ЕС и MERCOSUR на улицах Парижа, въехав туда на тракторах.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    Это уже второй протест за неделю. Агентство отмечает, что по мнению протестующих, договор подрывает позиции местного агросектора, открывая рынок для более дешевой южноамериканской продукции, которая не соответствует европейским стандартам.

    Акции протеста продолжаются уже несколько месяцев не только во Франции, являющейся крупнейшем сельхозпроизводителе Евросоюза, но и в других странах ЕС. Помимо самого соглашения с MERCOSUR, фермеры выражают недовольство и рядом внутренних проблем.

    Reuters также сообщает, что фермеры планируют провести акции у здания французского парламента, а 20 января - у Европейского парламента в Страсбурге.

    Ситуация обострилась после того, как большинство стран ЕС в пятницу поддержали соглашение с MERCOSUR, несмотря на возражения Парижа. Это усилило давление на правительство со стороны фермеров и оппозиции, часть которой уже инициировала процедуры вотума недоверия.

    Отметим, что MERCOSUR это крупное региональное торгово-экономическое объединение стран Южной Америки, созданное в 1991 году с целью формирования общего рынка и зоны свободной торговли, способствующей свободному перемещению товаров, услуг, капитала и людей между странами-участницами. В его состав входят Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай (полноправные члены), а также ассоциированные члены, такие как Боливия (полноправный с 2023 года), Чили, Колумбия и другие.

