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Французские фермеры продолжают бастовать, блокируя автотрассы и подъезд к АЭС

Французские фермеры продолжают бастовать, блокируя автотрассы и подъезд к АЭС Фермеры в регионе Окситания на юге Франции продолжают блокировать автотрассы, Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов (FNSEA). Протесты будут продолжаться всю неделю.
Другие страны
22 января 2024 г. 16:31
Французские фермеры продолжают бастовать, блокируя автотрассы и подъезд к АЭС

Фермеры в регионе Окситания на юге Франции продолжают блокировать автотрассы, Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов (FNSEA). Протесты будут продолжаться всю неделю.

Как передает Report, об этом заявил президент FNSEA Арно Руссо в эфире радиостанции France inter.

Утром в понедельник также был блокирован подъезд к АЭС Гольфеш в департаменте Тарн и Гаронна.

Фермеры требуют признания важности их профессии и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, они выступают против импорта сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и рост финансовой нагрузки на производство.

Другой профсоюз фермеров, Jeunes Agriculteurs, также не намерен прекращать протесты.

"Если правительство не идет нам навстречу, то протестное движение аграриев расширится", - цитирует телеканал BFMTV главу профсоюза Арно Гайо.

Протесты фермеров проходят во Франции с сентября. Тракторы блокируют автотрассы и вываливают навоз рядом с административными зданиями в знак протеста против импорта сельскохозяйственной продукции и чрезмерного регулирования отрасли. Фермеры протестуют, в том числе, против импорта мяса птицы.

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Версия на английском языке French farmers to continue roadblocks 'as long as necessary'

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