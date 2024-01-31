Французские фермеры намерены продвинуться ближе к Парижу

Участники фермерских протестов во Франции, блокирующие основные автострады в столичном регионе Франции, заявили о намерении продвинуться ближе к Парижу.

Участники фермерских протестов во Франции, блокирующие основные автострады в столичном регионе Франции, заявили о намерении продвинуться ближе к Парижу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующие намерения несколько профсоюзов обозначили после выступления премьер-министра Габриэля Атталя с программной речью в Национальном собрании Франции.

"Мы собираемся переориентировать наши действия на Париж, потому что у нас сложилось впечатление, что правительство не услышит нас, пока мы не приблизимся к Парижу. Сегодня мы услышали общее политическое заявление, в котором затрагивалась тема сельского хозяйства, но в которой не прозвучало никаких конкретных мер в дополнение к озвученным в пятницу", - заявил в эфире телеканала LCI председатель "Союза производителей молочной продукции Вогез" Йоан Барб.

"Мы продолжаем мобилизацию после этих заявлений, которые просто повторяют то, что было сказано в прошлую пятницу. Члены нашей организации не поймут прекращения мобилизации, и это справедливо. Мы ожидаем, что Габриэль Атталь обратится к фермерскому сообществу с четким и серьезным заявлением", - заявил генеральный секретарь профсоюза "Молодые фермеры" Пьерик Орель.