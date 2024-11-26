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Французские фермеры на тракторах устроили протест рядом с Европарламентом

Французские фермеры на тракторах устроили протест рядом с Европарламентом Французские фермеры на тракторах устроили недалеко от Европарламента в Страсбурге протест против заключения соглашения о свободной торговле со странами блока Меркосур (Аргентина, Боливия, Бразилия, Парагвай и Уругвай).
Другие страны
26 ноября 2024 г. 16:13
Французские фермеры на тракторах устроили протест рядом с Европарламентом

Французские фермеры на тракторах устроили недалеко от Европарламента в Страсбурге протест против заключения соглашения о свободной торговле со странами блока Меркосур (Аргентина, Боливия, Бразилия, Парагвай и Уругвай).

Как передает Report, об этом сообщил во вторник телеканал BFMTV.

"По меньшей мере 25 тракторов прибыли на территорию недалеко от Европейского парламента в Страсбурге, чтобы осудить соглашение о свободной торговли с Меркосур", - сообщил телеканал.

Фермеры не смогли подъехать прямо к ЕП, поскольку путь им перегородили вооруженные жандармы и фургоны правоохранителей. Один из протестующих аграриев и член профсоюза "Сельская координация" (Coordination rurale) заявил телеканалу, что фермеры ведут переговоры, чтобы им позволили подъехать ближе, как им и обещали ранее.

Водители тракторов также периодически сигналят в знак протеста против торгового соглашения с Меркосур, сказано в материале.

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Версия на английском языке French farmers on tractors protest near European Parliament

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