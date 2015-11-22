Французская Тулуза протестует против терроризма

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Более 10 тысяч человек во французском городе Тулуза вышли на демонстрацию "за гражданские права и мир", против насилия и терроризма, сообщает в субботу агентство Ассошиэйтед Пресс.

Мирное шествие прошло в память 130 жертв атак в Париже 13 ноября, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости" .

Участники мирной демонстрации несли транспаранты с лозунгами, осуждающими насилие. Также демонстранты написали на плакатах о том, что не стоит ассоциировать всех мусульман с теми экстремистами, которые совершают теракты.

В Париже 13 ноября произошла серия терактов. Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов, три взрыва прозвучали в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", где проходил матч сборных Франции и Германии, на котором присутствовал французский президент Франсуа Олланд. Кроме того, на рок-концерте в театре "Батаклан" неизвестные захватили заложников. По последним данным, погибли 130 человек, более 350 ранены.