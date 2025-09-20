Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Французская пара планирует за 3 месяца переплыть Атлантический океан

    Другие страны
    • 20 сентября, 2025
    • 12:09
    Французская пара планирует за 3 месяца переплыть Атлантический океан

    Французская семейная пара Матье и Хлоя Леджер Витвоет заявила что планирует 1 ноября начать заплыв, чтобы пересечь Атлантический океан.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Reuters.

    В настоящее время пара тренируется в Средиземном море, готовясь к трехмесячному заплыву.

    Отмечается, что по ночам они будут спать в сопровождающей лодке, на которой также будут находиться несколько человек, включая медсестру.

    Целью своего заплыва пара назвала привлечение внимания к проблеме защиты океана.

