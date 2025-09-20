Французская пара планирует за 3 месяца переплыть Атлантический океан

Французская семейная пара Матье и Хлоя Леджер Витвоет заявила что планирует 1 ноября начать заплыв, чтобы пересечь Атлантический океан.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Reuters.

В настоящее время пара тренируется в Средиземном море, готовясь к трехмесячному заплыву.

Отмечается, что по ночам они будут спать в сопровождающей лодке, на которой также будут находиться несколько человек, включая медсестру.

Целью своего заплыва пара назвала привлечение внимания к проблеме защиты океана.