Франция задержала танкер "Гринч", следовавший из России
Другие страны
- 23 января, 2026
- 23:31
Прокуратура французского города Марселя начала проверку в отношении нефтяного танкера "Гринч", который, как считают власти Франции, причастен к нарушению международных санкций из-за перевозки нефти из РФ.
Как передает Report, об этом сообщает France24.
"Танкер, подозреваемый в принадлежности к российскому теневому флоту, нарушающему санкции, будет доставлен в французский порт Марсель-Фос", - пишет издание.
Как отмечается, французские силовики поднялись на борт нефтяного танкера, следовавшего в порты между Испанией и Марокко из российского арктического порта Мурманск. Ожидается, что танкер прибудет в порт Марсель-Фос на юге Франции утром 24 февраля.
