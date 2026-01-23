Франция задержала танкер "Гринч", следовавший из России

Прокуратура французского города Марселя начала проверку в отношении нефтяного танкера "Гринч", который, как считают власти Франции, причастен к нарушению международных санкций из-за перевозки нефти из РФ.

Как передает Report, об этом сообщает France24.

"Танкер, подозреваемый в принадлежности к российскому теневому флоту, нарушающему санкции, будет доставлен в французский порт Марсель-Фос", - пишет издание.

Как отмечается, французские силовики поднялись на борт нефтяного танкера, следовавшего в порты между Испанией и Марокко из российского арктического порта Мурманск. Ожидается, что танкер прибудет в порт Марсель-Фос на юге Франции утром 24 февраля.