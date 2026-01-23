Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    Франция задержала танкер "Гринч", следовавший из России

    Другие страны
    • 23 января, 2026
    • 23:31
    Франция задержала танкер Гринч, следовавший из России

    Прокуратура французского города Марселя начала проверку в отношении нефтяного танкера "Гринч", который, как считают власти Франции, причастен к нарушению международных санкций из-за перевозки нефти из РФ.

    Как передает Report, об этом сообщает France24.

    "Танкер, подозреваемый в принадлежности к российскому теневому флоту, нарушающему санкции, будет доставлен в французский порт Марсель-Фос", - пишет издание.

    Как отмечается, французские силовики поднялись на борт нефтяного танкера, следовавшего в порты между Испанией и Марокко из российского арктического порта Мурманск. Ожидается, что танкер прибудет в порт Марсель-Фос на юге Франции утром 24 февраля.

    теневой флот Россия танкер Франция

    Последние новости

    00:14

    Reuters: Переговоры Украины, России и США в Абу-Даби на сегодня завершились - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    23:57

    Стоимость фьючерсов на драгметаллы растет

    Финансы
    23:40

    На северо-западе Пакистана при взрыве погибли не менее пяти человек

    Другие страны
    23:31

    Франция задержала танкер "Гринч", следовавший из России

    Другие страны
    23:13

    Вице-спикер парламента Грузии: Транспортные проекты Азербайджана повысят транзитный потенциал Кавказа

    В регионе
    22:58

    ЕС обсудил механизмы возврата в экономику активов, полученных преступным путем

    Другие страны
    22:39

    Хакан Фидан: Турция продолжит вносить вклад в мир и стабильность на Балканах

    В регионе
    22:17

    Зеленский: На переговорах в Абу-Даби обсуждают параметры завершения войны

    Другие страны
    22:02

    Азербайджан полностью выполнил финансовые обязательства перед ООН на 2026 год

    Внешняя политика
    Лента новостей