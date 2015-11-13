Франция ввела контроль на своих границах

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Власти Франции ввели сегодня контроль на границах со всеми соседними странами, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Срок действия этой меры, которая в течение первой недели будет носить выборочный характер, продлится по 13 декабря.

Министр внутренних дел Бернар Казнёв, выступая на слушаниях в Сенате, сообщил, что к обеспечению безопасности на границах привлекут в общей сложности 30 тыс. сотрудников полиции.

Меры безопасности на границе будут ужесточаться постепенно, по мере приближения даты начала Всемирной конференции ООН по климату (COP-21) в Париже, отметил министр. "Мы усилим контроль за 10 дней до мероприятий, намеченных на период с 29 ноября по 12 декабря. За четыре дня до их начала контроль примет более систематический характер", - указал он.

При этом глава французского МВД подчеркнул, что речи о полном перекрытии пограничных переходов не идет.

COP-21 будет проходить в Париже с 30 ноября по 11 декабря. Участие в ней должны принять более 80 глав государств и правительств.

Ранее посольство Франции в Азербайджане прокомментировало введение подобных мер, заявив, что это не отразится на выдаче виз гражданам Азербайджана, визы будут выдаваться посольством в обычном режиме.