Франция, США и Великобритания распространили свой проект резолюции СБ ООН по Сирии

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Франция, США и Великобритания передали странам-членам Совета Безопасности ООН свой проект резолюции по Сирии, осуждающий применение в ней химического оружия и требующий создания независимого механизма расследования таких инцидентов.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse.

В проекте резолюции осуждаются "в категорической форме все случаи применения химического оружия в Сирии, особенно атаки в Думе 7 апреля", сообщает агентство со ссылкой на текст документа. Он предполагает создание "независимого механизма для расследования" таких инцидентов, "основанного на принципах объективности и профессионализма".