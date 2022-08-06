Франция создала штаб для борьбы с рекордной засухой

Франция создала штаб по борьбе с засухой, и предупредило, что условия могут ухудшиться.

Франция создала штаб по борьбе с засухой, и предупредило, что условия могут ухудшиться.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом сказала премьер-министр страны Элизабет Борн.

Премьер пояснила, что межведомственная целевая группа будет координировать подачу воды в наиболее пострадавшие районы и отслеживать влияние засухи на производство энергии и сельское хозяйство. Правительство также призвало население экономить воду и объявило, что ограничения будут продолжать действовать «там, где это необходимо», чтобы расставить приоритеты для нужд здравоохранения, безопасности и снабжения питьевой водой.

«Эта засуха — самая сильная из когда-либо зарегистрированных в нашей стране. Отсутствие дождя усугубляется накоплением последовательных волн тепла, которые усиливают испарение и потребности в воде», — говорится в заявлении офиса премьера.

К настоящему моменту правительство ввело ограничения на воду в 93 из 96 административных районах. Меры по водосбережению включают запрет на орошение сельхозугодий.